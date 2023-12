Fvg: Fedriga, nuovo presidente Autostrade Alto Adriatico? Stiamo verificando compatibilità cariche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo la nomina alla guida dell’Inps di Gabriele Fava, già presidente di Autostrade Alto Adriatico, la regione Friuli Venezia Giulia sta verificando la compatibilità tra le due cariche prima di procedere alla ricerca di un nuovo nome per la concessionaria autostradale. Lo ha detto oggi il presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, a margine della conferenza stampa di fine anno nel palazzo della Regione, a Trieste. “Se ci sarà la necessità, a seguito di approfondimenti, provvederemo alla nomina di un nuovo presidente”, ha affermato Fedriga, ringraziando Fava per il “lavoro straordinario” fatto in questi mesi. “La nomina del presidente di Autostrade Alto Adriatico ai vertici dell’Inps - ha continuato Fedriga - testimonia l’altissima qualità delle scelte che abbiamo fatto in questi anni”. In tema di nomine, Fedriga ha aggiunto che non è ancora iniziato l’iter per il rinnovo dei vertici dell’Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Orientale, escludendo che debba trattarsi per forza di un tecnico. “Serve una persona competente - ha puntualizzato -. Servono persone preparate, brave e che sappiano far funzionare al meglio il sistema”. (Frt)