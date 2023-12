Ucraina: governo di Kiev approva nuova proroga del divieto di import di beni dalla Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo ucraino ha esteso fino alla fine del 2024 il divieto di importazione di merci dalla Russia. Lo ha comunicato sul proprio canale Telegram il parlamentare ucraino Taras Melnichuk. Il divieto di importazione delle merci è stato adottato il 30 dicembre 2015 e da allora è stato ripetutamente prorogato. Tra i beni vietati per l'importazione, in particolare, ci sono carne, pesce, caffè, tè, cioccolato e altri prodotti dolciari, alimenti per bambini, alimenti per animali, alcol e sigarette. Il divieto si applica anche a diversi prodotti industriali, veicoli, fertilizzanti e prodotti agricoli. (Kiu)