Nigeria: recuperati due corpi da macerie palazzo crollato a Lagos

- I soccorritori hanno recuperato i corpi di due persone di mezza età, un uomo e una donna, tra le macerie di un edificio a due piani crollato questa mattina nella zona di Ebute Meta a Lagos, in Nigeria. Lo ha confermato il coordinatore territoriale dell'Agenzia nazionale per la gestione delle emergenze (Nema), Ibrahim Farinloye, all'agenzia di stampa nazionale nigeriana (Nan). Secondo quanto riferito, l'edificio di due piani con attico è crollato oggi intorno alle 9.30. L'agenzia per il controllo edile (Lasbca) ha dichiarato di aver emesso più volte un avviso di evacuazione dal palazzo, ritenuto inagibile. (Res)