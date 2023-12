Veneto: Zaia, abolizione tetto mandati per assessori resta una priorità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'abolizione del tetto dei mandati per gli assessori resta una priorità. Lo ha dichiarato Luca Zaia, presidente della regione Veneto, rispondendo ad una giornalista che, nel corso della conferenza stampa di fine anno, gli chiedeva se fosse rimasta, come aveva annunciato lo scorso anno, una sua priorità. "Resta tale. Penso che gli assessori abbiano il diritto di non essere di serie B. Chi dovesse arrivare dopo di me ha il diritto di poter avere una scelta di continuità", ha concluso Zaia. (Rev)