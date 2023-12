India: molestie sessuali, proseguono polemiche per elezione nuovo presidente Federazione lotta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Proseguono le polemiche per l’elezione del nuovo presidente della Federazione di lotta sportiva dell’India (Wfi), organizzazione al centro di controversie nell’ultimo anno per presunte molestie sessuali. La scelta di Sanjay Singh come successore del controverso Brij Bhushan Sharan Singh, accusato da alcune atlete, ha suscitato la protesta di alcuni atleti celebri perché il neoeletto è stato uno stretto collaboratore del predecessore. Oggi Bajrang Punia, con una lettera aperta al primo ministro, Narendra Modi, ha annunciato la restituzione del prestigioso Premio Padma, di cui è stato insignito per meriti sportivi nel 2019. Ieri la campionessa Sakshi Malik ha annunciato il suo ritiro: “Abbiamo raccolto molto coraggio per questa lotta contro il presidente della Wfi. Ma oggi, il suo braccio destro è stato eletto nuovo presidente della Wfi. Avevamo chiesto che una donna diventasse presidente, ma ciò non è avvenuto”, ha detto Malik riferendosi alla sconfitta dell’altra candidata, Anita Sheoran. “Ora, le ragazze verranno nuovamente molestate. È triste che, anche dopo aver lottato contro questo, non siamo riusciti ad apportare alcun cambiamento. Non so come ottenere giustizia nel nostro Paese”, ha aggiunto. L’elezione del nuovo presidente della Federazione di lotta sportiva è stata rinviata più volte proprio a causa dello scandalo e di una serie di ricorsi sul riconoscimento dei diritti di voto (presentati dalle federazioni statali dell’Assam e dell’Haryana). La Wfi è stata sospesa dalla Federazione internazionale delle lotte associate (Uww) per il mancato rinnovo della presidenza e ora il cambio al vertice apre la strada alla riammissione. (segue) (Inn)