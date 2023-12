India: molestie sessuali, proseguono polemiche per elezione nuovo presidente Federazione lotta (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Phogat, vincitrice di tre medaglie di bronzo ai mondiali di lotta libera, di un oro ai Giochi asiatici e di tre ori ai Giochi del Commonwealth, ha dichiarato di conoscere una decina di donne che sono state molestate sessualmente dal presidente della Federazione e da alcuni allenatori; ha detto anche di essere stata minacciata di morte e sottoposta a “torture mentali” dopo la mancata medaglia alle Olimpiadi di Tokyo. A gennaio Phogat e i più importanti lottatori e lottatrici indiani – tra cui Bajrang Punia e Sakshi Malik, entrambi vincitori di un bronzo olimpico nella lotta libera, Ravi Kumar Dahiya, argento olimpico, e Deepak Punia, argento mondiale – hanno scritto al Comitato olimpico indiano (Ioa) per riferire le segnalazioni di molestie ricevute e chiedere una commissione d’inchiesta, le dimissioni del presidente della Federazione, lo scioglimento della stessa e l’istituzione di una nuova struttura di gestione dopo consultazioni con gli atleti. Il Comitato olimpico ha istituito una commissione di sette membri per far luce sulle accuse, che all’inizio di aprile ha presentato un rapporto al ministero. I lottatori hanno criticato la composizione e l’operato della commissione. (Inn)