Regioni: Fedriga su terzo mandato, particolare che presidenti eletti direttamente abbiano limiti

- Apre al terzo mandato come presidente di Regione il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga. “Abbiamo di fronte quattro anni e mezzo e dopo vedremo”, ha detto concludendo la tradizionale conferenza stampa di fine anno, nel palazzo della Regione, a Trieste. “È alquanto particolare che le uniche due cariche monocratiche elette direttamente dai cittadini, il presidente di Regione e il sindaco, siano le uniche che hanno limiti di mandato”, ha aggiunto Fedriga a margine della conferenza stampa. “Chi non è eletto dai cittadini non ha limiti di mandato. È particolare in un sistema democratico. Penso che dare la parola ai cittadini che possono confermare o non confermare chi ha governato sia il passaggio fondamentale per rafforzare il sistema democratico del nostro Paese”, ha concluso Fedriga. (Frt)