Africa: Unicef, 46,7 milioni di bambini a rischio nelle regioni centrali ed occidentali

- Si prevede che 46,7 milioni di bambini dovranno affrontare un altro anno di bisogni umanitari nell’Africa centrale e occidentale, principalmente a causa dei conflitti presenti nella regione centrale del Sahel e nella Repubblica democratica del Congo e per lo sfollamento di migliaia di persone dal Sudan verso il Ciad. Lo prevede l'Unicef, che dalla voce del direttore regionale per l'Africa occidentale e centrale Felicité Tchibindat ha lanciato un appello urgente per 1,89 miliardi di dollari a sostegno dell’Azione Umanitaria a favore dei Bambini (Hac), somma che permetterebbe di aiutare circa 24,1 milioni di bambini, rispetto ai 23,5 milioni del 2023. “L’Africa occidentale e centrale è sede di un gran numero di emergenze gravemente sottofinanziate e di alcune delle crisi umanitarie più trascurate al mondo per i bambini”, ha affermato Tchibindat. “I bambini non causano conflitti ma non hanno il potere di fermarli. Dobbiamo fare di più per costruire una soluzione duratura per i bambini della regione e dare loro speranza mentre crescono nel mezzo di crisi croniche e dimenticate", ha aggiunto. (segue) (Res)