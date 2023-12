Africa: Unicef, 46,7 milioni di bambini a rischio nelle regioni centrali ed occidentali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre un terzo del fabbisogno di finanziamenti Unicef per il 2024 è destinato ad affrontare la malnutrizione nella regione e la prevalenza del deperimento tra i bambini sotto i cinque anni rimane elevata. I Paesi del Sahel sono i più colpiti, con diverse aree del Burkina Faso, del Mali e della Nigeria nord-occidentale che mostrano livelli di emergenza di deperimento infantile che superano il 15 per cento. Nel corso del 2023 e fino alla fine di ottobre, 1,9 milioni di bambini sotto i cinque anni sono stati ricoverati per cure per deperimento grave in nove paesi del Sahel, il che rappresenta un aumento del 20 per cento rispetto allo stesso periodo del 2022. Ciò è stato in parte grazie a un aumento della copertura dei servizi di trattamento del deperimento infantile, reso possibile dai finanziamenti dei partner donatori. La mancanza di finanziamenti rimane un grave ostacolo alla risposta umanitaria nella regione. L’appello Unicef per i bisogni umanitari in Burkina Faso (227 milioni di dollari) è stato finanziato quest'anno solo per l’11 per cento, mentre l’appello per la Repubblica democratica del Congo da 862 milioni di dollari solo per il 13 per cento. (Res)