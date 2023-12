Gaza: leader Hamas ad “Al Jazeera”, ostaggi non sono causa principale della guerra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli ostaggi israeliani detenuti nella Striscia di Gaza non sono la causa principale della guerra. Lo ha dichiarato Husam Badran, membro dell'ufficio politico del movimento islamista Hamas, all’emittente panaraba di proprietà qatariota “Al Jazeera”, ribadendo che un accordo di scambio non può avvenire senza un cessate il fuoco. "L'accordo di scambio può essere raggiunto, ma non può essere realizzato senza un cessate il fuoco duraturo e la fine di questa guerra contro il popolo palestinese", ha affermato Badran. Il leader ha aggiunto che “tutte le questioni sono soggette a negoziati e possono essere messe sul tavolo”. “Lo abbiamo ribadito attraverso tutti i mediatori. Siamo pronti a un accordo di scambio tutti contro tutti", ha concluso Badran. (Res)