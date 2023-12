Speciale scuola: Colzani (Confcommercio), bene riforma Its, si rafforza rapporto scuola-impresa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Siamo molto soddisfatti per l’approvazione della riforma della filiera tecnico-professionale, un passo in avanti fondamentale sul terreno dell’istruzione professionalizzante perché contribuisce a contrastare il fenomeno del disallineamento delle competenze rispetto ai fabbisogni delle imprese". Lo ha dichiarato Andrea Colzani, membro di Giunta di Confcommercio incaricato alla formazione, sull’approvazione in commissione Cultura del Senato del ddl sull’istituzione della filiera formativa tecnologica professionale. "L’impianto complessivo del disegno di legge, che condividiamo pienamente - ha proseguito - mira, infatti, a rafforzare il rapporto tra scuola e imprese consentendo ai giovani di entrare più preparati e con più facilità nel mondo del lavoro e alle imprese di trovare professionalità più qualificate e più adatte alle proprie esigenze a vantaggio, quindi, di una maggiore competitività aziendale". "Bene, inoltre - ha aggiunto -, gli obiettivi del provvedimento nel ridisegnare l’intera offerta di istruzione tecnica e professionale, promuovendo sinergie fra i diversi segmenti formativi, includendo nella filiera i percorsi di Istruzione e formazione professionale, gli Istituti Tecnici e professionali fino agli Its, rafforzando così il legame con il territorio ed il mondo del lavoro”. (Com)