Speciale scuola: Malpezzi (Pd), Mim paghi stipendi di personale precario

22 luglio 2021

- Molti docenti che hanno svolto supplenze, soprattutto brevi e saltuarie, "sono senza stipendio da mesi. Sono numerose le denunce, le segnalazioni e i solleciti al Ministero volti a risolvere questa grave situazione di insolvenza da parte dell'amministrazione centrale nei confronti dei lavoratori precari della scuola. È necessario pagare immediatamente gli arretrati e garantire la regolarità nel pagamento degli stipendi. Lo stipendio è un diritto e non una gentile concessione". Lo scrive in una nota Simona Malpezzi, senatrice del Pd e vicepresidente della Commissione bicamerale infanzia e adolescenza. "L'11 luglio avevamo depositato un'interrogazione - prosegue Malpezzi -, chiedendo quali fossero le ragioni dei mancati pagamenti dei docenti precari nei mesi di aprile, maggio e giugno ma i Ministeri competenti non hanno fornito alcuna risposta. E ora ci troviamo di nuovo di fronte alla mancata retribuzione di chi, con impegno e dedizione, lavora tutti i giorni affrontando anche spese ingenti legate agli spostamenti e agli affitti. Ho depositato una nuova interrogazione per sapere quali azioni si intendano intraprendere per pagare gli stipendi dovuti al personale supplente delle scuole che attende la remunerazione talora anche da molti mesi e se non si ritenga di intervenire per cambiare un sistema che non garantisce la regolarità della corresponsione delle liquidazioni mensili", conclude. (Com)