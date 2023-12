Speciale scuola: povertà educativa, a Roma maggiori problemi alle Torri, assessora "impegno su tema"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è svolto l'evento "Rimuovere gli ostacoli, edificare opportunità. Strategie di contrasto alla povertà educativa" promosso dall'assessorato alla Scuola, Formazione e Lavoro di Roma, durante il quale è stato approfondito il tema con il contributo di tante personalità autorevoli, impegnate da sempre nell contrasto alle diseguaglianze. Lo riferisce una nota dell'assessorato. L'incontro è stato l'occasione anche per presentare uno degli strumenti che Roma Capitale ha messo in campo per creare opportunità e colmare le differenze: la Mappa della città educante, una raccolta di proposte progettuali gratuite per le scuole, messe a disposizione delle più prestigiose istituzioni culturali e sociali della città, quest' anno ancora più ricca di offerte, quasi 200 progetti proposti da ben 38 istituzioni culturali. (Com)