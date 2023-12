Speciale scuola: Cgil, sconfitto chi vuole smantellare servizio Oepac a Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- Si è definitivamente sconfitto chi ha tentato di smantellare il servizio. Dopo l'assemblea che avevamo convocato, insieme alle Centrali Cooperative e alla Uil Fpl Roma e Lazio, con tutti i soggetti coinvolti nel servizio Oepac, per ribadire che sul Servizio Oepac di Roma Capitale non si deve tornare indietro, siamo stati convocati dalla assessora alla Scuola Pratelli e dal capo segreteria del sindaco Gualtieri in sua rappresentanza i quali hanno confermato che il Comune non ha alcuna intenzione di rinunciare a garantire il servizio Oepac e non vuole tornare indietro sui diritti conquistati dalle lavoratrici e dai lavoratori, dalle ragazze e dai ragazzi". Lo dichiarano, in una nota, la Cgil e la Fp Cgil di Roma e del Lazio. "In particolare - spiegano - è stato confermato che non ci saranno tagli al servizio e saranno garantire tutte le ore assegnate ai ragazzi visto che lo stanziamento è già previsto nel bilancio pluriennale. Ci è stato confermato anche che non ci saranno riduzioni e arretramenti sulle condizioni di lavoro. Inoltre, il sindaco Gualtieri ha raccolto il nostro invito a convocare un tavolo permanente per monitorare lo stato del servizio e condividere le decisioni per superare gli eventuali problemi con l'intento di continuare ad avere un modello che ha garantito il servizio a più ragazzi (passati da 7 mila dell'anno scorso con il precedente modello, a 9.300 con attuale sistema) e con un aumento delle ore medie di servizio e di qualità. Tavolo che si riunirà alla presenza di Gualtieri il 29 dicembre". (Com)