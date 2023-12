Speciale scuola: Regno Unito, Londra, chiusura anticipata per scuola elementare dopo proteste filo palestinesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una scuola elementare a Leyton, nella zona est di Londra, ha anticipato la chiusura per le festività natalizie dopo che una lite tra insegnanti e genitori si è trasformata in una protesta filo palestinese davanti ai cancelli dell'istituto. Cioè è avvenuto, come riferisce il quotidiano "The Times", dopo che sui social media erano circolate accuse secondo cui gli insegnanti maltrattavano e umiliavano i bambini che sostenevano la causa palestinese. Alcuni genitori hanno affermato che i loro figli venivano "puniti" per aver mostrato solidarietà a Gaza indossando colori, distintivi e adesivi a favore dei palestinesi. La scuola, considerata "eccezionale" dall'Ufficio per gli standard nell'istruzione britannico, ha affermato di essere stata costretta a chiudere due giorni prima del previsto dopo che le "false" e "dannose invenzioni" sono state diffuse online e hanno provocato "crescenti minacce contro il personale". (Rel)