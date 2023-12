Speciale scuola: Caivano, Crosetto, forze armate a disposizione per dare a bimbi ambiente sano dove avere futuro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Desidero rivolgere a tutta la Redazione di Agenzia Nova e a coloro che hanno creduto in questo progetto editoriale, gli auguri da parte della Difesa e delle Forze Armate italiane" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- Per riportare a Caivano la legalità “le forze armate italiane sono disponibili a fare qualcosa in più”. Lo ha detto il ministro della Difesa Guido Crosetto in visita a Caivano, spiegando di essersi messo a disposizione per soddisfare ogni richiesta di aiuto che giungerà dal commissario straordinario per la ricostruzione Fabio Ciciliano. Le forze armate, dunque, potrebbero essere impiegate, se necessario, “per consentire a ogni bambino di andare a scuola, per consentire a ogni scuola di funzionare”. “Tutto ciò che si può fare dal punto di vista logistico le forze armate lo faranno - ha assicurato Crosetto -, proprio perché dobbiamo qua sperimentare quello che piò diventare un modello per altre zone del Paese che hanno bisogno di avere più stato, più istituzioni, di dare a tutti, soprattutto ai bambini la possibilità di crescere, vivere in un ambiente sano, che in qualche modo gli consenta di avere qualsiasi obiettivo, qualsiasi ambizione per il futuro”. (Ren)