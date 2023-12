Legge Bilancio: Siracusano, fatto buon lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Una maggioranza solida e compatta ha approvato in prima lettura al Senato la legge di Bilancio. Una manovra costruita, nonostante le grandi difficoltà causate da un contesto internazionale assai complesso, per sostenere e supportare il ceto medio, le imprese, le famiglie. Circa 10 miliardi per il taglio del cuneo fiscale, la misura più importante di questa finanziaria: gli italiani con redditi fino a 35 mila euro avranno da gennaio una busta paga più pesante". Lo afferma Matilde Siracusano, sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento e deputata di Forza Italia, che prosegue: "Più risorse per il comparto sicurezza e difesa, aiuti alle imprese e sostegno alla natalità, per tante coppie che vorrebbero avere figli ma che spesso rimandano la decisione per paura di un futuro a volte incerto. Il governo ha fatto un buon lavoro, dando risposte al Paese e soprattutto alle fasce più deboli. Adesso ci apprestiamo al passaggio della manovra alla Camera: subito dopo Natale avremo l'ok definitivo anche dal secondo ramo del Parlamento". (Rin)