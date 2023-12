Speciale difesa: “WaPo”, Israele non ha dimostrato presenza Hamas sotto ospedale al Shifa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le prove presentate da Israele prima e dopo il controverso assalto contro l’ospedale al Shifa di Gaza non dimostrano che l’organizzazione islamista Hamas utilizzasse l’ospedale come base operativa, o che sotto la struttura si trovasse un quartier generale dei militanti palestinesi. Lo scrive il quotidiano statunitense “Washington Post”, che ricorda come “settimane prima di inviare le sue truppe all’interno dell’ospedale”, Israele abbia lavorato alacremente per giustificare l’operazione. Nei giorni precedenti l’assedio dell’ospedale, il suo bombardamento e l’assalto delle Forze di difesa israeliane (Idf), queste ultime descrissero con straordinaria precisione come i cinque edifici dell’ospedale fossero direttamente coinvolti nelle attività di Hamas, e come al di sotto dell’ospedale si trovasse un centro di comando direttamente accessibile dell’ospedale, utilizzato per indirizzare i lanci di razzi e gli attacchi dei commando di Hamas. Queste affermazioni – affermò il 27 ottobre il portavoce delle Idf, Daniel Hagari, erano sostenute da “prove concrete”. Il 15 novembre i militari israeliani assalirono il complesso, già colpito da proiettili d'artiglieria, e pubblicarono poi una serie di foto e video relativi al ritrovamento di armi e al passaggio nell’ospedale di alcuni dei civili rapiti da Hamas dopo l’attacco sferrato da Hamas a Israele il 7 ottobre scorso. Tuttavia – scrive il quotidiano statunitense – nulla tra il materiale fornito da Israele dimostra che Hamas utilizzasse l’ospedale come centro di comando e controllo. (Was)