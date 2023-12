Speciale difesa: Ucraina, Aeronautica, 24 droni russi neutralizzati in sette regioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La difesa aerea ucraina ha abbattuto questa notte 24 droni russi in sette regioni. E' quanto ha riferito l'Aeronautica militare ucraina su Telegram. In totale, la Russia ha lanciato 28 droni contro le regioni di Kiev, Odessa, Mykolaiv, Kherson, Zhytomyr, Rivne e Khmelnytskyj. Come ha precisato sul proprio canale Telegram il gruppo meridionale delle Forze armate ucraine, al sud del Paese quattro droni sono stati distrutti nella regione di Kherson, tre nella regione di Odessa e dieci nella regione di Mykolaiv, dove gli attacchi hanno colpito un'infrastruttura. I soccorritori hanno già domato l'incendio divampato a causa dei droni e, secondo le informazioni preliminari, nessuno sarebbe rimasto ferito. Inoltre, nella regione di Odessa è stato colpito un magazzino con grano. (Kiu)