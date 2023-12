Speciale difesa: Nord Macedonia, ministra Difesa, esercito sta attraversando processo modernizzazione senza precedenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'esercito macedone sta attraversando un processo di modernizzazione senza precedenti nella sua storia. Lo ha dichiarato la ministra della Difesa di Skopje, Slavjanka Petrovska, ripresa dalla stampa locale. "Per le esigenze dell'esercito stiamo acquistando nuovi sistemi di difesa antiaerea dalla Francia, sistemi di artiglieria dalla Turchia, abbiamo introdotto una soluzione per la manutenzione degli aerei militari esistenti fino all'acquisto di nuovi elicotteri o alla loro revisione nella Repubblica Ceca, e infine è iniziato anche il processo di approvvigionamento di droni per le esigenze dello Stato", ha detto la ministra. Petrovska ha quindi annunciato che il bilancio della difesa crescerà "fino al livello del 2 per cento del prodotto interno lordo". (Seb)