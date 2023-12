Speciale difesa: forze Israele ordinano evacuazione di Bureij, nel centro della Striscia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Forze di difesa di Israele (Idf) hanno chiesto ai residenti della città di Bureij, nel centro della Striscia di Gaza, di evacuare verso sud e di dirigersi verso i rifugi di Deir al Balah. Lo ha affermato il portavoce delle Idf in lingua araba, Avichay Adraee, sul suo profilo X (ex Twitter), pubblicando una mappa delle zone da abbandonare. La strada Salah al Din, in passato usata come corridoio per evacuare civili e successivamente presa di mira dalle Idf, resta “un campo di battaglia ed è pericoloso utilizzarla”, secondo quanto riferito da Adraee, che ha aggiunto: “Le Idf consentiranno il movimento dei civili attraverso l’asse a ovest di Khan Younis”, oltre a una “sospensione tattica (…) delle attività militari per scopi umanitari nel quartiere occidentale di Rafah dalle 10:00 alle 14:00 (ora di Gerusalemme, dalle 9:00 alle 13:00 ora italiana)”. (Res)