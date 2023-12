Israele: deputato laburista apre a Stato palestinese sovrano "dopo la guerra a Gaza"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato laburista all’opposizione, Gilad Kariv, ha affermato, che una volta terminata la guerra tra Israele e il movimento islamista palestinese Hamas nella Striscia di Gaza, “sarà necessario istituire un processo diplomatico che coinvolga l’Autorità nazionale palestinese (Anp) con l’obiettivo di creare un quadro favorevole a creare una sovranità palestinese”. Lo ha reso noto il quotidiano israeliano “Times of Israel”, riportando quanto dichiarato da Kariv in occasione della conferenza di Peace Now, movimento progressista pacifista non governativo israeliano. “Dobbiamo insistere sul fatto che l’obiettivo finale che garantirà il futuro dello Stato di Israele è la separazione tra noi e i palestinesi e la creazione di un quadro palestinese sovrano e vitale, in Cisgiordania e a Gaza, accanto ad un sistema ebraico e democratico", ha affermato Kariv. Secondo il deputato, la sinistra israeliana, “deve offrire al Paese una chiara visione del dopoguerra, creando un movimento unificato che offra una visione fresca e chiara per il Paese” un processo che, a suo avviso, “deve iniziare immediatamente”.(Res)