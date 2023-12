Lega: Calderoli, offese su muro Pontida sono violenze che tutti dovrebbero condannare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Spiace che ancora una volta "ignoti vandali abbiano deturpato con scritte spray con offese il muro del prato di Pontida e stavolta anche la targa della sezione locale intitolata al compianto Roberto Maroni. Spiace che ci sia chi preferisce l'insulto al confronto, la violenza verbale alla dialettica. Spiace anche per il silenzio da parte delle forze politiche di opposizione di fronte a questi continui vandalismi verso i luoghi simbolo della Lega o verso le nostre sezioni: questi vandalismi andrebbero condannati trasversalmente senza se e senza ma". Lo afferma Roberto Calderoli, senatore della Lega er ministro per le autonomie. "Chi insulta o deturpa un luogo simbolo come il prato di Pontida che da 35 anni ospita il nostro pacifico raduno, sempre aperto a tutti", prosegue, insulta la democrazia, la partecipazione, la parola data al popolo, il libero confronto delle idee e delle opinioni". "Ma forse è proprio questo il problema, che pochi vorrebbero decidere per tutti, zittendo il consenso e il dissenso, con insulti o violenza per chi la pensa diversamente da loro", conclude.(Com)