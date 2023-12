Sardegna: coltiva vigna a distanza o adotta una pecora, successo per il progetto Mannos

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Sardegna sono iniziate le adozioni di “Mannos”, progetto e piattaforma che consente di adottare a distanza un angolo di Sardegna e co-produrre con giovani agricoltori e allevatori dell’isola alcune delle eccellenze agroalimentari della Sardegna. Pecore sarde, oltre una ventina, ma anche alveari, campi di grano, filari di uva nel cuore della storica regione del Mandrolisai sono già state “adottate”; da dicembre sul portale è possibile sostenere con la propria adozione anche la capra sarda e la pecora nera di Arbus - disponibili 10 esemplari A qualche mese dal lancio della piattaforma mannos.it, che nasce con lo scopo di valorizzare le produzioni locali e i piccoli produttori artigianali, il progetto inizia a raccogliere i primi consensi, dimostrando che il modello di co-produzione può funzionare anche solo grazie al passa parola In questi mesi di lancio del progetto, racconta Maria Giovanna Carta, ideatrice e imprenditrice di Mannos: “abbiamo già ricevuto le prime 50 adozioni, ben oltre ogni aspettativa. Le adozioni riguardano principalmente pecore sarde e alveari - alcune sono singole, altre sono di gruppo: è il caso di una adozione aziendale di alveari per i suoi dipendenti come ringraziamento per il loro impegno, un gesto che poi è stato contraccambiato dagli stessi dipendenti verso i dirigenti; abbiamo avuto anche alcune richieste speciali di adozione, una in particolare è stata fatta come regalo di nozze”. Gli adottanti, “provengono da tutta Italia, ma anche dalla Germania, dall’Irlanda e dal Belgio, a riprova che l’amore per la Sardegna non ha confini. Inoltre, “un buon 50% degli adottanti Mannos sono locali - prosegue Carta - e lo fanno prevalentemente per sentirsi partecipi della produzione di ciò portano sulla propria tavola e avere, anche solo virtualmente, il proprio pezzo di terra dove allevare o coltivare cibi genuini e dal gusto speciale”. (segue) (Rsc)