Sardegna: coltiva vigna a distanza o adotta una pecora, successo per il progetto Mannos (2)

- Il progetto, sviluppato negli ultimi anni e lanciato a fine estate con la piattaforma web, nasce dal sogno di Maria Giovanna Carta, consulente aziendale originaria di Olbia, laureata in Economia e Commercio all’Università Cattolica di Milano. La professionista, dopo aver lavorato oltre 15 anni tra Milano, Padova e Torino, decide di ritornare nella sua amata Sardegna qualche anno fa e inizia a sviluppare l’idea di Mannos per supportare le piccole imprese agricole del territorio e valorizzare le eccellenze enogastronomiche della sua terra, in un modo innovativo e partecipativo coinvolgendo il consumatore all'interno del ciclo di vita del prodotto. Con Mannos vogliamo “promuovere uno stile di vita sano e genuino", sulle orme degli antenati e dei “più saggi”, nella terra della longevità, - spiega l’imprenditrice - nel contempo sostenere i piccoli e giovani produttori che hanno accettato la sfida di portare nel futuro l’attività di famiglia o di reinventarsi in Sardegna con l’agricoltura”. Adottare una pecora o una capra per produrre il proprio formaggio, un campo di grano per realizzare farine esclusive, un alveare per ricevere un miele unico o un filare di vigna per vinificare il proprio vino. (segue) (Rsc)