Sardegna: coltiva vigna a distanza o adotta una pecora, successo per il progetto Mannos (3)

- Con “Mannos - From the Land of Longevity” è possibile coltivare il proprio angolo di Sardegna a distanza. Dal sito web è infatti possibile adottare un alveare, una pecora sarda - inclusa l’autoctona “nera” di Arbus, tra le new entries dell'autunno, un filare di vigna o un campo di grano. Con l’adozione virtuale e a distanza, da una parte, si sostiene l’attività dell’artigiano durante l’anno - che viene documentata e raccontata periodicamente - , dall’altra si ricevono le proprie speciali scorte di prodotti direttamente dalla terra. Ogni adozione viene segnalata con un’etichetta con proprio nome, nel collarino della pecora o della capra, così come apposta nell’arnia “adottata”; l’adottante può visitare il suo “angolo” di Sardegna e conoscere il produttore che se ne prende cura. Mannos propone anche esperienze correlate e visite immersive nelle aziende agricole per partecipare dal vivo e sperimentare alcune delle attività durante le principali fasi di produzione. Ad esempio, per questo inverno è possibile partecipare alla mungitura e alla caseificazione; da febbraio si potranno visitare gli alveari, partecipare alla molitura del grano e mettere le mani “in pasta” e da marzo si potrà prendere parte alla potatura della vite nei vigneti di Mandrolisai ad Atzara, nel centro esatto della Sardegna. Ogni adozione o esperienza può essere acquistata per sé o regalata. Sui progetti futuri di Mannos, espandere e coinvolgere sempre di più gli “adottanti” di questo piccolo e grande progetto - che già ricevono periodicamente gli aggiornamenti sulla propria adozione -, ampliare la selezione di produttori, adozioni ed esperienze “con gli artigiani dell’isola più in linea con la filosofia di Mannos”, conclude l’imprenditrice. (Rsc)