Legge Bilancio: Damiani (FI), percorso impegnativo, soddisfatti del risultato

- Dallo scorso novembre è "iniziato un percorso impegnativo, che ci ha visti lavorare intensamente in commissione Bilancio sul decreto Anticipi, prima, e sulla legge di Bilancio, poi". Lo afferma il senatore e capogruppo di Forza Italia in commissione Bilancio a palazzo Madama, Dario Damiani, relatore della manovra. "Il risultato è una manovra che ci soddisfa pienamente e che mette in campo misure serie, concrete ed efficaci per rispondere alle necessità del Paese - continua il parlamentare -. Forza Italia è orgogliosa e soddisfatta del lavoro svolto e degli obiettivi raggiunti. Occupazione, crescita, sviluppo del mezzogiorno, sostegno alle famiglie, più sicurezza e più infrastrutture sono i pilastri su cui poggia la nostra politica economica. Continueremo a lavorare nell'interesse dell'Italia e degli italiani, seguendo una linea che si sta dimostrando giusta". (Rin)