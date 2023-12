Africa: accordo Eni e Oim per incrementare l'occupazione giovanile nel sud della Libia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Eni, attraverso la sua filiale Eni North Africa, e l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM) hanno firmato un accordo volontario di cooperazione di 5 anni per contribuire ad aumentare il reddito dei giovani e facilitare l'accesso alle opportunità economiche nella regione libica del Fezzan. Il progetto beneficerà 850 ragazze e ragazzi e migliorerà le loro competenze professionali sostenendo e aggiornando i centri di istruzione e formazione tecnica e professionale (TVET), che sono fondamentali per colmare il deficit di competenze della forza lavoro dell'area. Oltre alla riabilitazione e all'equipaggiamento delle strutture, l'iniziativa consentirà l'implementazione di moduli di apprendimento su misura per l'industria, per preparare le persone in cerca di lavoro alle opportunità di impiego. L'obiettivo è creare una forza lavoro più forte in settori chiave, come l'agribusiness, collegando i programmi di formazione alle esigenze del settore privato nella regione del Fezzan e facilitando l'accesso alle opportunità di lavoro autonomo. (segue) (Com)