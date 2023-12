Roma: assessore Personale, nuovi agenti polizia locale in servizio ad aprile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è conclusa il 18 dicembre scorso la quarta e ultima fase del concorso per l'assunzione di 800 nuovi agenti di polizia locale, avviata da Roma Capitale il 4 luglio 2023 con le prove preselettive. "In meno di sei mesi l'amministrazione capitolina ha dunque portato a conclusione la procedura concorsuale con il numero maggiore di posti messi a bando per le forze di polizia", spiega in una nota l'assessore capitolino al Personale, Andrea Catarci. "A fronte di 24.827 domande pervenute, dopo preselettive, prova scritta, fisica e orale, il numero di candidate e candidati idonei ammonta a 2.813. Di questi, circa 130 sosterranno a gennaio il recupero della prova di efficienza fisica. Non esiste a oggi nessun rischio di slittamento delle assunzioni - sottolinea - Come da cronoprogramma, condiviso in più occasioni, si prevede che i nuovi agenti di Polizia Locale entrino in servizio nei primi mesi del 2024, ad aprile, con i primi 3 mesi necessari per la pubblicazione della graduatoria e per dare tempo di presentare le certificazioni mediche necessarie a concludere l'iter assunzionale". (segue) (Com)