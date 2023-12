Roma: assessore Personale, nuovi agenti polizia locale in servizio ad aprile (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In tal modo - aggiunge Catarci - potranno essere pienamente operativi prima dell'avvio del Giubileo, andando a rimediare al buco lasciato dal clamoroso flop del concorso dell'ex giunta Raggi, quello che ha portato solo 161 ingressi a fronte di 500 posti a bando. Inoltre, preme chiarire come i differimenti della prova fisica, nei casi motivatamente richiesti dai candidati, fossero già stati previsti dall'Amministrazione, in una giornata di recupero da calendarizzare a conclusione degli orali: essi, dunque, non impattano in alcun modo sui tempi di assunzione che, a oggi, risultano perfettamente rispettati. Un ringraziamento sentito va al dipartimento organizzazione e risorse umane, al presidente, Comandate Guido Calzia, e a tutti i componenti delle commissioni coinvolti per il lavoro svolto nel portare a termine il più grande concorso di polizia locale mai realizzato. Roma Capitale - conclude - ha intrapreso una strada in netta controtendenza rispetto al passato, ma ora c'è bisogno di un impegno concreto e diretto del governo per fare in modo che agli 800 agenti assunti con le risorse dell'amministrazione se ne aggiungano almeno altri 1.500 prima dell'inizio del Giubileo". (Com)