Roma: Caudo (Rf), con nostro emendamento 2,2 milioni euro per Ponte ciclopedonale Conca d'Oro

- Nel bilancio di Roma Capitale sono stati stanziati 2.270.000 euro per rifinanziare la realizzazione del Ponte ciclopedonale di Conca d'Oro che collegherà il quartiere di Sacco Pastore con la fermata della metro di Conca d'Oro. Così in una nota, Giovanni Caudo, capogruppo di Roma Futura in Campidoglio. "Un emendamento di Roma Futura presentato con la collega Tiziana Biolghini, - aggiunge - fatto proprio da tutta la maggioranza riassegna i fondi necessari alla realizzazione di un'infrastruttura essenziale attesa da decenni che consentirà a migliaia di persone di poter accedere al sistema di trasporto pubblico. Si tratta di un intervento che faceva parte delle opere di compensazione della Metro B1 cofinanziata con risorse del Ministero delle Infrastrutture. Un tassello essenziale per ridisegnare la mobilità nel quadrante Nomentano, Ponte delle Valli, Conca d'Oro che metterà in comunicazione le piste ciclabili sulle sponde dell'Aniene, la ciclovia delle Valli, appaltata quando ero presidente del Municipio nel 2021 e la cui realizzazione si è conclusa di recente, che consente l'accesso anche alla stazione ferroviaria di val D'Ala". (segue) (Com)