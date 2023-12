Roma: Caudo (Rf), con nostro emendamento 2,2 milioni euro per Ponte ciclopedonale Conca d'Oro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un tassello che ricompone un disegno di tutta l'area dando continuità al percorso che da via Val D'Ossola arriva fino a Conca d'Oro aprendo il quartiere di Sacco Pastore al resto della città, superando il limite del fiume Aniene che oggi lo confina. Un intervento destinato a snellire il traffico sulla Nomentana ma anche sul Ponte delle Valli che metterà in rete anche il parcheggio della stazione di Conca d'Oro di recente ultimazione. Un'opera di importanza strategica - aggiunge ancora Caudo - per il quale mi ero impegnato ancora nel 2018 da presidente del Municipio per favorire la definizione del progetto definitivo da parte di Roma Metropolitane che però subito dopo, nel dicembre 2020, con la conclusione anche della conferenza di servizi, sembrava a un passo dalla realizzazione. E invece la messa in liquidazione di Roma Metropolitane decisa dalla giunta Raggi, fece fermare tutto di nuovo. Nel frattempo la quota di cofinanziamento di Roma Capitale non era stata più messa in bilancio e bisognava anche tenere conto degli incrementi dei costi determinati dall'aggiornamento dei prezzi. Ora grazie alla disponibilità dell'Assessore Patanè e del Dipartimento Mobilità al quale sono state assegnate le risorse, si potrà dare il via all'appalto e finalmente avviare la realizzazione di un'infrastruttura strategica per la mobilità dell'area", conclude Caudo. (Com)