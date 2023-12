Mes: Calenda, ieri entrati in agonia "campo largo" e "campo Meloni"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

19 luglio 2021

- "Ho sentito tante critiche, che condivido, da parte del Partito democratico e dei giornalisti di sinistra al governo per la figuraccia sul Meccanismo europeo di stabilità. Mi pare invece che si soprassieda elegantemente sul M5s che dopo averlo approvato in Unione europea, ha votato contro. Possiamo agevolmente continuare così, chiudendo gli occhi quando fa comodo e spalancandoli quando serve ad avvalorare tesi precostituite. Non credo tuttavia che ciò aiuti ad aumentare il numero dei lettori dei giornali, degli spettatori del talk show e più importante ancora degli elettori". Lo scrive sui social il leader di Azione, Carlo Calenda, che aggiunge: "Ieri sono entrati in agonia il 'campo largo' e il 'campo Meloni' per le stesse identiche ragioni: il bipolarismo ha prodotto la leadership dei populisti in entrambi gli schieramenti, uccidendo i popolari e i socialisti riformisti. Pd e Forza Italia possono continuare a far finta di nulla. Ma è un autoinganno a tempo. Noi percorriamo un'altra strada, quella repubblicana ed europeista. Vi aspettiamo lì". (Rin)