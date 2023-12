Speciale difesa: Somalia-Kenya, ucciso in un raid leader al Shabaab ritenuto responsabile dell'attacco di Manda Bay

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Comando degli Stati Uniti per l'Africa (Africom) ha ucciso in un raid il leader di al Shabaab ritenuto responsabile dell'attentato alla base aeroportuale Usa di Manda Bay, in Kenya, avvenuto il 5 gennaio del 2020. Lo riferisce "Garowe online”, citando come fonte il capo delle forze di Difesa somale, generale Ibrahim Sheikh Muhydin. Il raid è stato effettuato con la collaborazione dell’esercito nazionale somalo lo scorso 17 dicembre, ha precisato la fonte, ricordando che il leader jihadista era in fuga da tre anni. Su di lui pesava una taglia da 10 milioni di dollari. Durante l'attacco a Manda Bay, le forze di difesa del Kenya furono inizialmente accusate di non essere riuscite a proteggere le loro controparti statunitensi fornendo rinforzi. Da allora, gli Stati Uniti hanno investito milioni di dollari nella sicurezza dell’Africa orientale, contribuendo nel contempo ad equipaggiare l’esercito nazionale somalo. Nell’attacco alla base militare di Manda Bay morirono tre cittadini statunitensi, di cui un militare e due contractor del Pentagono. (Res)