Speciale difesa: Crosetto, portare umanità a Gaza

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- In visita a Caivano, il ministro della Difesa Guido Crosetto volge lo sguardo al conflitto in Medio Oriente. “C'è bisogno di portare umanità a Gaza, c'è bisogno di portare diritto internazionale”, ha detto parlando con i giornalisti a margine della visita al centro sportivo ex Delphinia oggetto di un importante piano di riqualificazione voluto dal governo. "C'è bisogno di portare rispetto per quei cittadini che non ne possono nulla - ha aggiunto - perché non fanno parte dell'organizzazione terroristica di Hamas. “L'Italia sta chiedendo una tregua ed è il momento in cui lasciare spazio alla politica e non solo alle armi. E noi che abbiamo avuto sempre questa posizione di rispetto dei cittadini palestinesi lo ribadiamo oggi con più forza”, ha concluso. (Ren)