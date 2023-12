Speciale difesa: Ucraina, Umerov, pronti ad acquistare armi francesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ucraina è pronta ad acquistare armi direttamente dalla Francia, oltre a produrle in collaborazione con le imprese francesi. Lo ha detto il ministro della Difesa ucraino, Rustem Umerov, che ha accolto oggi a Kiev una delegazione di parlamentari francesi. "Sono grato al popolo francese per tutto il sostegno fornito all'Ucraina. Ho informato (la delegazione) dei risultati dei primi 100 giorni di lavoro che ho svolto come ministro della Difesa", ha scritto Umerov su Facebook. (Kiu)