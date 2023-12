Speciale difesa: Russia, aeroporto di Kaluga chiuso a causa di attacco droni ucraini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'aeroporto della città russa di Kaluga è stato chiuso a causa dell'attacco di droni ucraini. Lo ha annunciato l'ufficio stampa dell'aeroporto. "Le partenze e gli arrivi da e per l'aeroporto internazionale di Kaluga saranno ritardati. Gli aerei in volo sono stati reindirizzati" verso scali alternativi, si legge sul canale Telegram dell'aeroporto. In precedenza, il governatore regionale di Kaluga ha denunciato l'attacco di droni, aggiungendo che non vi sarebbero vittime o feriti. Lo ha confermato anche il ministero della Difesa russo, precisando che la difesa aerea della regione ha abbattuto quattro droni ucraini alle 11:50 e 12:00 (ora italiana). (Rum)