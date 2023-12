Legge Bilancio: Ronzulli (FI), protettiva e di prospettiva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Meno tasse, maggiore sostegno alle fasce più deboli della popolazione, mano tesa a chi soffre, aumento delle pensioni minime, stimolo alle famiglie, incoraggiamento alla natalità, bonus per gli asili nido, stipendi più alti per le donne per una reale parità di salario con gli uomini, tutela delle imprese, incentivi alle assunzioni, mai così tanti fondi per il rilancio della sanità, 100 milioni di stanziamenti per le Forze dell'ordine". Lo afferma la senatrice di Forza Italia e vicepresidente dell'Assemblea di palazzo Madama, Licia Ronzulli. "La legge di Bilancio approvata dal Senato non lascia indietro nessuno, risponde con i fatti e con misure concrete ai bisogni dei cittadini, è protettiva, equilibrata e di prospettiva, perché oltre alla tutela degli ultimi punta anche alla crescita - prosegue la parlamentare -. Ed è la migliore risposta alla sinistra, che usa la salute per fomentare il malessere e la paura, che accusa e cerca di dare lezioni, ma lo fa ora che è all'opposizione, mentre quando governava ha prosciugato i conti dello Stato, affamando il Paese". (Rin)