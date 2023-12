Mes: Bonetti (Azione-Per), ritrovata alleanza gialloverde ieri in Parlamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ieri è successa una cosa estremamente grave, sulla quale ovviamente si può dibattere e interpretare, ma che dà un dato certo: noi abbiamo una nuova maggioranza in Parlamento e purtroppo è quella populista e antieuropeista che ha visto la Lega e il Movimento cinque stelle ritrovare un'alleanza, e Fratelli d'Italia, mi dispiace dirlo, ha ceduto”. Lo ha affermato, in merito al voto della Camera sul meccanismo europeo di stabilità, la vicecapogruppo di Azione-Per-Renew Europe, Elena Bonetti, a "Coffee break", su La7. Il partito della premier, ha aggiunto Bonetti, “ha ceduto a questi ricatti antieuropeisti per bloccare la ratifica del Trattato e il lavoro in Europa. E questo sono certa avrà degli effetti sulla nostra credibilità ai tavoli internazionali”. (Rin)