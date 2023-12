Fvg: Fedriga, su Wartsila lavoro importante, ottimista su soluzione nel 2024

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Su Wartsila la regione Friuli Venezia Giulia "sta facendo un lavoro importante per arrivare ad annunciare una soluzione della vertenza nel 2024". Lo ha detto oggi il presidente della Regione, Massimiliano Fedriga, a margine della tradizionale conferenza stampa di fine anno nel palazzo della Regione. "Su Wartsila stiamo facendo un lavoro importante, sopperendo anche a quello che l’azienda stessa non ha fatto perché il compito a trovare i partner e i soggetti per la reindustrializzazione spettava a Wartsila. Governo e Regione stanno ampliando le proprie competenze, sapendo che è il fine è raggiungere il risultato", ha spiegato Fedriga. "Sono ottimista perché penso che una soluzione si troverà, anche se speravo di raggiungerla prima e di dare maggiori certezze ai lavoratori e al proseguimento di quell’area industriale con anticipo. Così non è stato. Mi auguro di poterlo annunciare nel 2024", ha concluso. (Frt)