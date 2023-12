Senato: protesta M5s in Aula, "Gasparri querelaci tutti"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- Al termine dell'intervento del capogruppo Stefano Patuanelli, i senatori M5s hanno sollevato dei cartelli con la scritta "Gasparri querelaci tutti" nell'Aula di palazzo Madama. L'obiettivo, si legge in una nota del gruppo, "è sollevare l'attenzione sul comportamento del capogruppo di Forza Italia, Maurizio Gasparri, che ha minacciato querele a fini intimidatori nei confronti degli esponenti M5s che in questi giorni hanno commentato il caso che lo vede coinvolto, sollevato da alcune inchieste giornalistiche per il suo ruolo di presidente di una società che si occupa di cybersecurity. Proprio ieri la Giunta per le elezioni si è espressa a maggioranza ritenendo che non ci sia incompatibilità tra il suo ruolo di parlamentare e quello di presidente e referente per i rapporti istituzionali della società Cyberealm. Una vergogna assoluta che continueremo a denunciare in ogni sede". (Com)