Spagna: nel terzo trimestre crescita Pil dello 0,3 per cento

- L'economia spagnola è cresciuta dello 0,3 per cento tra luglio e settembre, un decimo di punto percentuale in meno rispetto al trimestre precedente. È quanto emerge dai dati diffusi oggi dall'Istituto nazionale di statistica (Ine). Su base annua, la crescita del Pil si è attestata all'1,8 per cento nel terzo trimestre, due decimi di punto percentuale in meno rispetto al secondo trimestre, a causa della perdita di vigore del settore estero. Il ministero dell'Economia ha sottolineato che la crescita trimestrale dello 0,3 per cento raggiunta in estate conferma "l'evoluzione positiva dell'economia spagnola" ed è dovuta alla "forza" della domanda interna, evidenziando il contributo dei consumi privati, a loro volta trainati dall'aumento del potere d'acquisto e dall'evoluzione dell'occupazione. (Spm)