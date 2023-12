Roma: Nanni (CC), approvato ordine del giorno su sicurezza stradale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri durante la seduta sul bilancio "è stato approvato il mio ordine del giorno che chiedeva la messa in sicurezza delle strade a scorrimento veloce della nostra città". Così in una nota Dario Nanni, consigliere comunale di lista civica Calenda. "Nella nostra città sono presenti diverse strade a scorrimento veloce come via del Foro Italico, Via Leone XIII e via di Tor Bella Monaca che in alcuni tratti sono sprovviste di protezioni centrali. Questa condizione ha fatto si che siano accaduti negli anni passati incidenti per salto di corsia. Nonostante il rinnovamento delle grandi arterie a scorrimento veloce e il rifacimento di molte delle strade della città grazie agli investimenti pubblici stanziati in occasione del Giubileo, ho voluto porre l'attenzione su questa criticità. Visti gli stanziamenti presenti in bilancio per la messa in sicurezza delle strade - conclude Nanni - mi auguro che gli interventi previsti vengano realizzati anche per queste vie per garantire sempre di più la sicurezza stradale nella nostra città". (Com)