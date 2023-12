Roma: Gualtieri, bilancio mette in sicurezza servizi, grazie ad Aula per tempi e modifiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quello che l'Assemblea capitolina si appresta ad approvare "è un bilancio che mette in sicurezza i servizi comunali, rafforza gli investimenti mettendo al sicuro i conti, rafforza gli interventi a sostegno delle fasce più deboli nei limiti del possibile". Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, intervenendo in Assemblea capitolina per la relazione finale sul bilancio del triennio 2024-2026. Il sindaco ha sottolineato, poi, "la visione che abbiamo voluto dare alla città con questo bilancio" e ha ringraziato "l'Aula e tutte le forze politiche rappresentate per lavoro svolto e che consente un'approvazione tempestiva del bilancio, un metodo di lavoro ordinato e serio grazie al quale la Capitale si presenta al Paese con il bilancio approvato prima delle feste e che è stato migliorato grazie a interventi importanti del consiglio comunale", ha aggiunto.(Rer)