Viminale: differito al 15 marzo 2024 termine per approvazione bilanci preventivi Enti locali

- Ieri al Viminale, nel corso della seduta della Conferenza Stato-città ed Autonomie locali, presieduta dal sottosegretario all’Interno, Wanda Ferro, Associazione nazionale comuni italiani (Anci) e Unione delle province italiane (Upi) hanno espresso parere favorevole sulla bozza di decreto del ministro dell’Interno, d’intesa con il ministro dell’Economia e delle Finanze, che ai sensi dell’articolo 151, comma 1, del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (Tuel), differisce al 15 marzo 2024 il termine per l’approvazione dei bilanci preventivi dell’anno 2024 degli Enti locali. E' quanto si legge in una nota del Viminale. (Com)