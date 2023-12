Roma: Gualtieri, adeguamento tariffe in bilancio e alcuni tagli per far fronte a meno entrate su Imu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'ambito della redazione del bilancio comunale per il prossimo triennio va considerato che "non abbiamo a oggi una risposta dal governo sulla sentenza sull'Imu che toglie importanti risorse" e quindi "ci siamo dovuti prendere la resposnabilità di alcuni tagli e adeguamenti tariffari ma, anzi, abbiamo limitato questi interventi". Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, intervenendo in assemblea capitolina per la relazione finale sul bilancio del triennio 2024-2026. "Senza questo lavoro complicato ci sarebbe stato uno scenario di profondi tagli sulla mobilità, sul decoro, sulla scuola, sul sociale, sullo sport e sul turismo", ha aggiunto. (Rer)