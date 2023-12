© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Auguri a tutti i senatori" e grazie "per l'impegno, pur nella diversità delle posizioni, per come avete trascorso questo anno politico". Lo ha detto in Aula il presidente del Senato, Ignazio La Russa. "Migliori auguri di un Santo Natale e un felice anno nuovo", ha aggiunto. (Rin)