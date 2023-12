Credito: Spagna, Caixabank raggiunge 94,5 per cento del programma riacquisto azioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- CaixaBank ha raggiunto il 94,5 per cento di esecuzione del riacquisto di azioni proprie nelle prime quattordici settimane dall'inizio del programma, il cui importo massimo è di 500 milioni di euro. Secondo quanto comunicato alla Commissione nazionale del mercato dei valori (Cnmv) spagnola, nell'ultima settimana, la banca ha acquistato 7,19 milioni di azioni proprie per un totale di 26,8 milioni di euro a un prezzo medio di 3,73 euro per azione.(Spm)