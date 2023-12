Regno Unito: "Guardian", drastico aumento di persone ricoverate in ospedale con carenze nutrizionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nuovi dati sugli ospedali di Inghilterra e Galles, ottenuti dal quotidiano "The Guardian", rivelano un sorprendente aumento negli ultimi dieci anni delle diagnosi legate alla cattiva alimentazione. Alcuni medici hanno confermato al quotidiano che tale tendenza rispecchia le loro esperienze cliniche, con un numero crescente di pazienti i cui problemi di salute sono radicati nella povertà. La professoressa Kamila Hawthorne, presidente del Royal College of Gps, l'organismo professionale dei medici di medicina generale nel Regno Unito, ha affermato che i dottori si trovano ad affrontare un "disagio morale" a causa della limitata capacità di aiutare i pazienti in questo stato. "Come nazione non dovremmo avere bambini malnutriti. Non dovremmo avere bambini rachitici. Non dovremmo avere persone con carenze di ferro o bassi livelli di acido folico", ha dichiarato Hawthorne, aggiungendo: "Cosa sta succedendo al Paese?". (Rel)