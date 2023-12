Roma: il consiglio comunale approva il bilancio, manovra da quasi 13 miliardi in tre anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una manovra da quasi 13 miliardi che contempla per ciascun anno del prossimo triennio circa 5,5 miliardi di spese per i servizi alla cittadinanza e 2 miliardi di investimenti. Il consiglio comunale di Roma ha approvato il bilancio di previsione per il triennio 2024-2026 alla presenza, in Aula Giulio Cesare, del sindaco Roberto Gualtieri che ha sottolineato "l'importanza delle scelte" e della "visione della città che abbiamo voluto dare con questo bilancio" e ha ringraziato "l'Aula e tutte le forze politiche rappresentate per lavoro serio che consente un'approvazione tempestiva del bilancio". Il documento ha avuto il via libera in Assemblea capitolina con 30 voti favorevoli, 13 contrari e 5 astenuti. (segue)(Rer)